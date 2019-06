Stadtfest in Homburg : Große Musikauswahl auf allen Plätzen

Am Samstagabend sorgten Goodfellas auf dem Christian-Weber-Platz nicht nur für den passenden Soundtrack zum Homburger Maifest, sondern auch noch für eine spektakuläre Show. Foto: Thorsten Wolf

Homburg Das Homburger Maifest hatte an den drei Veranstaltungstagen für jeden Geschmack etwas zu bieten.

Drei Tage lang Sommer pur, drei Tage lang Maifest pur: Homburg hatte am Wochenende allen Grund zur Freude. Auf drei Bühnen – auf dem historischen Marktplatz, dem Christian-Weber-Platz und am Rondell an der Eisenbahnstraße – ging es mit einem abwechslungsreichen Musikprogramm richtig rund. Von Schlager bis Heavy Metal gab es alles zu hören, was es zu hören gibt. Drumherum hatten die Macher über das ganze Wochenende hinweg ein buntes Programm zum Erleben, zum Essen und zum Trinken gestrickt. Und das alles bei Traumwetter. Erstmals in diesem Jahr zeigte sich der Frühsommer von seiner schönsten Seite.

Im Mittelpunkt stand von Freitag bis Sonntag zweifellos die Musik. Hier bei so vielen Konzerten eine Auswahl zu treffen, ist natürlich erfahrungsgemäß schwierig. Aber das Spotlight gezielt auf den einen oder anderen Bühnenauftritt zu richten, lohnt sich im Rückblick auf jeden Fall. Anfangen kann man hier mit Sicherheit mit dem Freitag auf der Rock-Bühne und mit dem Auftritt von Honey Creek. Die Band um Frontmann James Maitland Boyle servierte Bluesrock vom Feinsten, die nicht wenigen Gäste honorierten die schicke Show mit viel Applaus. Den gab‘s lautstark auch, der gebürtige US-Amerikaner Boyle gestand: „Ich bin gerne Saarländer“.

Später am Abend und auf dem Christian-Weber-Platz sorgten Goodfellas so richtig für Stimmung. Die Party- und Showband lieferte genau das, was man für einen Maifestabend eben braucht und als Gast auch haben will: Party und Show. Musikalisch ging es quer durch alle Genres, von „Killing in the name“ von Rage against the Machine bis zu Celine Dions „My heart will go on“ stand nahezu alles auf den Notenblättern, was so in den vergangenen vier Jahrzehnten musikalisch für Furore gesorgt hatte. Je später der Abend, desto höher stieg das Stimmungsbarometer, es wurde getanzt, mitgesungen, es gab eine Polonaise auf dem Christian-Weber-Platz. Bis pünktlich um Mitternacht und nach einer furiosen Zugabe Schluss war, hatten sich die Besucher der Maifestfreitags im Herzen der City aber so richtig verausgabt.

Der Samstag gehörte am Abend auf der Bühne des historischen Marktplatzes der Band Sudden Inspiration. Auch dort und dann regierte gelungene und stimmige Cover-Musik – das ist es schlicht, was die Gäste auf einer Veranstaltung wie dem Maifest hören und erleben wollen: Songs, die man so gut kennt wie gute Freunde, eben den Soundtrack zum Abfeiern.

Vor diesem Hintergrund muss man das Engamenent der Veranstalter von der Homburger Kulturgesellschaft honorieren, zum Maifest immer wieder auch Auftritte nach Homburg zu bringen, die aus dem Rahmen üblicher Coverbands herausfallen. Nachdem in den zurückliegenden Jahren Stars wie Wolf Maahn oder Joachim Witt da in Homburg ihre Aufritte hatten, waren es diesmal Nie und Nimmer aus Berlin, die mit ihrer „Laute Stille“-Tour 2019 in Homburg zu Gast waren, und als Hauptact die Singer/Songwriterin Madeline Juno. Was man beiden Auftritten ohne Scheu attestieren kann: Profesionell und ambitioniert waren die Shows. Was man sich aber vor allem bei Madeline Juno fragen muss: Sind die Songs der jungen Künstlerin aus Berlin mit den Themen Borderline, Einsamkeit und zu vielen weiteren Schattenseiten des eigenen Ichs tatsächlich bei einem Maifest richtig aufgehoben?

„Wir haben gedacht, wir bringen auch ein bisschen emotionale Popmusik zu Eurer Gaudi heute. Und wir hoffen, Ihr genießt es ein bisschen. Und könnt vielleicht tanzen oder ein bisschen weinen.“ Schon da war klar: Auch wenn Juno und ihre Band ihre Botschaft in durchaus mitnehmenden Pop verpackten – eben diese Botschaft war durchaus schwere Kost. Umso mehr Respekt muss man da den Veranstaltern und Madeline Juno zollen. Den einen für ein Angebot, dass man so wohl nicht auf einem Maifest erwartet, der anderen, dass sie sich trotz schwachem Publikumszuspruchs nicht dazu hinreißen ließ, ihr Konzert einfach runterzuspielen. Ob so viel Wagemut im Programm aber Zukunft hat?

Julian Merl, Bassist und Sänger von Sudden Inspiration, suchte am Samstag auch direkt den Kontakt mit den Maifest-Gästen auf dem Marktplatz. Foto: Thorsten Wolf