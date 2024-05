Maifest ab Freitag Drei Tage lang feiert Homburg den Mai – Das erwartet die Besucher

Am bevorstehenden Wochenende ist es wieder so weit, Homburg feiert sein beliebtes Maifest. Was wird von Freitag bis Samstag auf den drei Bühnen – eine auf dem historischen Marktplatz, eine auf dem Christian-Weber-Platz und eine am Rondell in der Eisenbahnstraße – geboten? Wie Stadt und Kulturgesellschaft mitteilten, augenscheinlich jede Menge. „20 Live-Acts, gemütliches Essen und Trinken sowie geselliges Beisammensein stehen auch bei der 48. Auflage des Homburger Maifests ganz oben auf der Liste.“ Los geht es am Freitag, 24. Mai, um 19.30 Uhr auf dem historischen Marktplatz mit der offiziellen Eröffnung. Für die wird Homburgs Bürgermeister Michael Forster wie in den Jahren zuvor verantwortlich zeichnen. Schon vorher allerdings, so ist es im offiziellen Veranstaltungs-Flyer zu lesen, soll die Band Stoodin mit „Musik querbeat“ für Stimmung sorgen.