Zur Erinnerung an die Opfer des NS-Regimes : Ein Mahnmal wider das Vergessen

Homburg Izhak Hirsch und seine Frau Helga stehen neben sieben grauen Stelen, immer wieder bleiben Passanten stehen, stoßen förmlich auf diesen Ort, lesen die Namen, die hier aufgelistet sind. Sie stehen für Menschen, die einst in Homburg lebten, bevor sie von den Nationalsozialisten ermordet wurden.

Viele von ihnen hatten Wohnungen, Häuser, Geschäfte ganz in der Nähe des Mahnmals, das am Homburger Marktplatz, genauer an der Ecke Klosterstraße/Saarbrücker Straße, gegenüber dem alten Storchen steht und gestern, am Dienstag, vor der Gedenkfeier zur Erinnerung an das Grauen der Reichspogromnacht nachmittags offiziell eingeweiht wurde (ausführlicher Bericht folgt).