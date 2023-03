Lukas Boßlet betreut den Bliessteig 2000 Schilder für einen neuen Wanderweg - und der beginnt in Frankreich

Lukas Boßlet hat sich ganz schön etwas vorgenommen mit dem Wanderweg, den er ehrenamtlich betreut. Der Bliessteig hat es nämlich in sich. Er ist gut 107 Kilometer lang – und eigentlich nicht ein Weg, sondern er setzt sich aus neun Einzeltouren zusammen. Heute steht der 24-Jährige am Ausgangspunkt – und der ist etwas Besonderes im Wanderangebot der Saarpfalz-Touristik, denn er liegt über der Grenze im französischen Saargemünd unterhalb der „Brasserie du Casino“, die in einem historischen Gebäude untergebracht ist, das einst als Begegnungsstätte für die Angestellten der Steingutfabrik gebaut wurde.