Stadt entscheidet nun über den Bauantrag Fiege hält trotz aller Kritik an Niederlassung in Homburg fest

Homburg · Das Unternehmen Fiege ist in Sachen Ansiedlung am Zunderbaum II den nächsten Schritt gegangen und hat einen Bauantrag eingereicht. Die Stadt müsse diesen nun prüfen. Auch in Sachen Erschließung laufe die Anfrage.

26.01.2024 , 17:00 Uhr

So soll das Fiege-Gebäude aussehen, zur Bexbacher Straße hin mit einer begrünten Fassade. Foto: Christine Maack

Es hatte sich nach der Informationsveranstaltung im Herbst in Erbach bereits abgezeichnet: Das Logistikunternehmen Fiege hat einen Bauantrag für seine geplante Ansiedlung am Homburger Zunderbaum II eingereicht, und zwar schon Mitte Dezember. Das hat die Firma jetzt auf Anfrage mitgeteilt. Damit untermauert sie, dass sie am Standort Homburg festhalten möchte, trotz der anhaltenden Kritik von verschiedenen Seiten.