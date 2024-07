Spezialtrupp bei der Feuerwehr Homburg „Ein Anhänger von Profis für Profis“

Seit 2022 gibt es eine Drohneneinheit bei der Feuerwehr in Homburg. Sie ist beim Löschbezirk in Kirrberg angesiedelt. In Eigenregie haben die Wehrleute dort einen Anhänger ausgebaut, um nicht nur die Drohne samt Zubehör, sondern auch das gesamte Equipment dafür transportieren zu können. So kann das Fluggerät vor Ort gesteuert, überwacht, die gelieferten Aufnahmen können ausgewertet werden.