Konjunkturpaket : „Wir bleiben in Homburg handlungsfähig“

Homburg CDU-Fraktion Homburg begrüßt Konjunkturpakete des Koalitionsausschusses und der saarländischen Landesregierung.

Zur Abfederung der coronabedingten Schäden in Wirtschaft, Kommunen und Gesellschaft hat der Koalitionsausschuss in Berlin ein außerordentliches Konjunkturprogramm beschlossen, in dem auch die Belange der in Not geratenen Kommunen durch den Bund berücksichtigt werden.