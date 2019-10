Ein Riesenstau : Lkw legte Verkehr am Bexbacher Kreisel lahm

Bexbach Am Mittwoch, 2. Oktober, kam es in der Niederbexbacher Straße in Bexbach zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, nachdem ein Sattelschlepper ausgerechnet mitten im Kreisverkehr zum Stillstand gekommen war.

Wer den vielbefahrenen Kreisel kennt, weiß, wie schnell hier alles verstopft ist. Der Fahrer des LKW hatte sich beim Durchmesser des kleinen Kreisels verschätzt, so dass er im 90-Grad-Winkel zu seinem eigenen Auflieger zum Stehen kam. Hierdurch wurde eine Kraftstoffleitung des Sattelschleppers derart beschädigt, dass ein Vorankommen nicht mehr möglich war.