Konzertreihe für 2022 zu Ende : „Live am Biotop“ war wieder ein Erfolg

Die Jungen Kaoten bildeten im Beeder Sportheim den diesjährigen Abschluss-Act der Reihe „Live am Biotop“. Foto: Sebastian Dingler

Beeden Die Open-Air-Konzertreihe am Sportheim des SV Beeden lockte 2022 wieder gute Bands und viele Zuschauer an. Den Abschluss bildeten Die Jungen Kaoten aus Homburg sehr zur Freude des Publikums.

Die Konzertreihe „Live am Biotop“ am Beeder Sportheim hat in diesem Jahr zum vierten Mal stattgefunden - man kann nun mit Fug und Recht behaupten, dass sich der Standort sehr gut etabliert hat. Eigentlich habe man dieses Jahr viel Glück mit dem Wetter gehabt, sagte letzten Samstag ein insgesamt sehr zufriedener Achim Müller, seines Zeichen Vorsitzender des SV Beeden und Organisator der Konzerte.

Schade sei nur gewesen, dass das für den 1.Oktober geplante Jazzfestival mit drei Bands wegen Regens ausfallen musste. Und auch der Abschluss mit der Band Junge Kaoten, der letzten Samstag stattfand, musste wegen des schlechten Wetters von draußen ins Sportheim verlegt werden.

Aber Müllers Gesamtbilanz fiel für die Reihe doch sehr positiv aus: „Wir konnten alles zum Glück auch ohne Corona-Auflagen durchziehen, der Zuspruch war sehr gut.“ Anfangs sei er noch skeptisch gewesen, weil die Beeder Konzerte größtenteils von Freitag auf Samstag verlegt wurden. Grund: Müller, der ja auch beim Kulturamt arbeitet, wollte dem Homburger Musiksommer mit seinen Freitagabendskonzerten keine Konkurrenz machen.

Im Beeder Sportheim sei früher der Freitag oft besser gelaufen als der Samstag - das habe sich zum Glück nicht bestätigt, so Müller. Eines der Highlights war für den Vereinsvorsitzenden der Auftritt der Cover Kidzz. Die Band aus Wiesbaden mit dem Homburger Schlagzeuger Stefan Graf war mit ihrem Programm aus der Ära des Glam-Rocks sehr gut angekommen.

Dass sich die Konzertreihe einer großen Beliebtheit erfreut, lässt sich auch der Aussage Müllers entnehmen, dass er fast schon wieder ausgebucht sei für den nächsten Sommer. Unter Musikern hat es sich also auch schon herumgesprochen, wie schön es ist, am Beeder Biotop zu spielen.

Die Jungen Kaoten machten bereits zum zweiten Mal den Saisonabschluss. Sie boten eine Mischung aus Rock-Klassikern (“Eye of the tiger“, „Radar love“, „Jump“), Funk (“Get lucky“, „Uptown funk“) oder Popmusik (“Don’t speak“, „Let me entertain you“) an. Die noch sehr junge Band gründete sich vor acht Jahren als Schulband am Homburger Gymnasium Johanneum. Schlagzeuger Max Omlor und Sänger Oliver Rubert sind bisher die einzigen, die die Schule schon verlassen haben. Außerdem ist seit Kurzem die Sängerin Angelina Scheuer dabei, die aus Lebach kommt und dort das Geschwister-Scholl-Gymnasium besucht. „Ich habe die Band über eine Anzeige im Internet gefunden“, erzählte sie.

Saxofonist Ben Schmitt, Keyboarder Paul Zwick, Gitarrist Malik Spengler sowie Bassist Alec Gebhardt besuchen noch das Johanneum. Wem der letzte aus dieser Aufzählung bekannt vorkommt, braucht sich nicht wundern: Der 15-Jährige ist der Sohn von Jazzgitarren-Koryphäe Ro Gebhardt.

Papa und Sohn haben schon einige Konzerte zusammen gespielt, bei denen Alec sein großes Talent unter Beweis stellen konnte. Außerdem hat der Junior kürzlich den Neunkircher Kulturförderpreis gewonnen - und das sicher nicht wegen seines großen Namens. Zwischenzeitlich sei er bei den Jungen Kaoten mal ausgestiegen, weil andere Bands Vorrang hatten, erzählte Alec vor dem Auftritt. Dass einer wie er noch mal dabei ist, zeugt davon, dass die Band mittlerweile ein gutes Niveau erreicht hat.

Auf die Frage, was denn sein Vater von der Band hält, scherzte Alec: „Er meint, dass wir die beste Band sind, die er jemals gehört hat.“ Immerhin ließ es sich Ro Gebhardt nicht nehmen, im Beeder Sportheim persönlich vorbeizuschauen. Die Jungen Kaoten kamen auch beim Publikum gut an. „Die waren der Hammer“ oder „Die Stimmung war super“ lauteten die Kommentare, nachdem die Band mehrere Zugaben spielen musste.