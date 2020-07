Schutzschirm in Coronakrise gefordert : Integrationshelfer geraten selbst in Not

Die Leistungen der Integrationshilfe im Kreis stehen auf der Kipp. Es fehlt einfach an Geld. Foto: dpa/A3763 Salome Kegler

Homburg Linke und der Betriebsrat des DRK-Kreisverbandes sehen Hilfen für beeinträchtige Schülerinnen und Schüler auf der Kippe.

Normalerweise helfen sie Schüler, die eine seelische, körperliche oder geistige Beeinträchtigung haben. Nun geraten sie selbst in Not und mit ihnen diejenigen, für die sie eigentlich da sein sollen. Die Rede ist von Integrationshelfern des Deutschen Roten Kreuz (DRK) Kreisverband Homburg.

Schuld daran ist zum einen die Coronakrise, zum anderen seien es Entscheidungen des Landkreistages. Daher wenden sich der Betriebsrat des DRK-Kreisverband Homburg und der Kreisverband der Linken Saarpfalz mit einem dringenden Appell an die Öffentlichkeit. Aufgrund der derzeit schwierigen finanziellen Situation beim DRK Kreisverband Homburg stünden die Leistungen der Integrationshilfe „auf der Kippe“, schreiben sie in einer gemeinsamen Stellungnahme. In dieser fordern sie auch einen wirksamem Rettungsschirm dringend ein.

„Ein Hinauszögern von Hilfen – auch im Zuge der Corona-Pandemie – ist mit Blick auf betroffene Familien und ihre Kinder sowie die Beschäftigten nicht zu verantworten“, unterstreicht Barbara Spaniol, Landtagsvizepräsidentin, Fraktionsvorsitzende im Stadtrat Homburg und Vorsitzende der saarpfälzischen Linken. Das DRK Homburg zahle immerhin Tariflöhne, fügt die Betriebsratsvorsitzende Jasmin Scholz hinzu. Außerdem falle für die Helfer auch in normalen Schulzeiten kein Verdienst weg, wenn etwa das Kind krank sei. Und andererseits stelle man auch Ersatz falls der Integrationshelfer selbst erkranke. „Die Zahlungen für die Integrationshilfe seitens der Kreise und dem Landesamt reichen dem DRK-Kreisverband nicht aus, um die Tariflöhne weiterhin zu zahlen“, angesichts der aktuellen Lage. Grundlegend sei es in diesem Feld so, dass je nach Art der Behinderung eines Kindes mal das Landesamt und mal das Jugendamt und damit hier der Kreis zuständig sei.

Ein großes Problem sei ein Rundschreiben des Landkreistages, darin sei nachträglich die Kürzung von Leistungen ausgesprochen worden – von anfänglich 100 Prozent, seien es nun maximal 75 Prozent der Beträge. Anfangs habe das Ministerium gesagt, man lasse die Träger nicht hängen, egal, ob die Leistung erbracht wurde oder nicht, erläutert Scholz. Daraufhin habe man das Kurzarbeitergeld auf 100 Prozent aufgestockt. Dann allerdings sei die Info vom Landkreistag gekommen, dass man nur 75 Prozent zahle, für den Rest solle Hilfe vom Ministerium beantragt werden. Das sei auch geschehen. Nun wartet man. Dabei sei gerade das DRK Homburg auch in der Krise sehr aktiv gewesen. Man habe, so führt Jasmin Scholz aus, als einer der wenigen Träger angeboten, dass die Helfer, soweit nicht selbst Risikogruppe, auch in die Haushalte gehen, wenn die Eltern dies wünschen.

Scholz und Spaniol sehen ein riesiges Problem, wenn in den Schulen nach den Ferien der Regelbetrieb wieder losgeht: „Die Integrationshelferinnen und -helfer leisten eine ganz wichtige Arbeit mit Kindern und Jugendlichen“, darauf könnten gerade die Schulen nicht verzichten. Vor diesem Hintergrund sei es unumgänglich, dass Kreis und Land mehr Mittel aufbringen müssen, damit die Integrationshilfe seitens des DRK Homburg im Sinne der betroffenen Familien weiterhin gesichert fortgeführt werden kann. „Die Stadt Homburg und der Saarpfalz-Kreis können es sich nicht leisten, kurz vor Schulbeginn ohne Integrationshilfe mit ihren Helferinnen und Helfern dazustehen. Die Suche nach einem neuen Träger dieser Leistungen geht zu Lasten der Kinder, die ihre Bezugspersonen nicht missen sollten.“ Immerhin sind es im Saarpfalz-Kreis über 90 Kinder, die von ebenso vielen Helfern betreut werden. Saarlandweit ist das sogar bei 100 Kindern der Fall. Konkret bedeutet dies, dass sie den Schülern bei der Umsetzung der Aufgaben im Unterricht helfen und sie bei Bedarf auch pflegerisch unterstützen. Zu den täglichen Aufgaben gehört es außerdem, sich auf die emotionale Lage des Schülers einzustellen und diesem situativ zur Seite zu stehen.

Zeitnahe Lösungen seien also dringend notwendig. Hier müsse der öffentliche Druck erhöht werden, „denn es geht um Kinder“, machen Scholz und Spaniol weiter deutlich. „Daher fordern wir Kreis und Land auf, umgehend tätig zu werden. Für alle Lebensbereiche gibt es einen Rettungsschirm – dieses Recht haben auch diejenigen, die auf Integrationshilfe angewiesen sind.“

Auf Nachfrage unserer Zeitung meldet sich die Pressestelle des Saarpfalz-Kreises zu Wort. In einer Stellung heißt es, das es sicher zu unterscheiden gelte zwischen erbrachten Leistungen und nicht erbrachten Leistungen durch die Träger der Integrationshilfe. Daher könne man nicht pauschal davon sprechen, dass „Leistungen (Anmerkung: Finanzielle Leistung der Jugendämter) von 100 auf 75 Prozent gekürzt wurden“. Seit 16. März 2020 könnten Träger von Integrationshilfen wegen der Corona-bedingten Schulschließungen ihre Leistungen nicht mehr oder nur in stark eingeschränkter Form erbringen. Zunächst sei die Integrationshilfe den jeweiligen Trägern unabhängig von der tatsächlichen Leistungserbringung im bisherigen Umfang weiterfinanziert worden, heißt es weiter.

Seit Inkrafttreten des „Sozialdienstleister-Einsatzgesetzes“ (SodEG), 4. Mai, wendeten die Landkreise und der Regionalverband Saarbrücken nach Abstimmung durch den Landkreistag Saarland dieses Gesetz an. Für die Berechnung der Zuschusshöhe werde ein Zwölftel der im zurückliegenden Jahreszeitraum geleisteten Zahlungen ermittelt (Monatsdurchschnitt). Der monatliche Zuschuss betrage höchstens 75 Prozent des Monatsdurchschnitts.

Ziel der finanziellen Unterstützung aus dem „Sozialdienstleister-Einsatzgesetz“ sei es, angesichts wegfallender Einnahmen den Bestand an Sozialdienstleistern zu sichern („Rettungsschirm“), so Kreispressesprecherin Sandra Brettar in dem Schreiben. Allen sozialen Dienstleistern könnten grundsätzlich auf Antrag Leistungen im Rahmen des SodEG gewährt werden. Das SodEG solle gerade existenzbedrohende Situationen im Zusammenhang mit der Corona-Krise vermeiden und biete hier den rechtlichen Rahmen. Für andere Maßnahmen gebe es derzeit keine Entscheidungsgrundlagen.

