Namenshitparade 2019 des Homburger Standesamts : Viele Babys heißen Lina und Paul

Homburg Auch bei Vornamen gibt es eine Mode, allerdings wandelt sich diese nur langsam. Ein Blick auf die Hitparade in Homburg zeigt: Die Vorlieben der Eltern haben sich im Vergleich zum Vorjahr leicht verschoben.

Alljährlich blicken die Standesämter dafür in ihre Statistiken, und die zeigte in Homburg: Bei den im vergangenen Jahr geborenen kleinen Junge war der Name „Paul“ der Spitzenreiter. 20 Mal wurde er vergeben, gefolgt von Ben (18 Mal), außerdem gibt es seit dem Vorjahr 17 kleine Leons mehr, gefolgt von Felix (16) und Maximilian (15). 2018 hatte sich Paul den Namens-Spitzenplatz noch mit Elias geteilt (je 27 Mal), Ben landete auch da schon auf Platz zwei, zusammen mit Finn/Fynn, Louis/Luis. Neu in der Top fünf der Homburger Vornamen ist seit 2019 übrigens Felix, der 2018 weiter hinter landete. Im vergangenen Jahr waren als Jungennamen in Homburg auch noch beliebt: Milan und Noah, die Eltern je elf Mal für ihre neu geborenen Söhne wählten, danach folgen in der Beliebtheit Elias, 2018 noch ganz vorne, Leo, Leonard, Liam und Tom (je neunmal).