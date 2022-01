Bundestagsabgeordneter aus Homburg : Mittelstand und Strukturwandel

Homburg/St Ingbert Esra Limbacher (SPD) ist künftig Ansprechpartner im Bundestag.

„Der Mittelstand ist Rückgrat unserer Wirtschaft und Garant für Wachstum, Innovation und Beschäftigung. Er hat sich trotz Corona in vielen Branchen als krisenfester Jobmotor erwiesen und leistet durch Aus- und Weiterbildung einen wichtigen Beitrag, damit der Wirtschaftsstandort Deutschland auch in Zukunft erfolgreich sein wird“, so Limbacher. Mehr als 99 Prozent aller Unternehmen in Deutschland seien kleine und mittlere Unternehmen (KMU), sie stellten mehr als die Hälfte aller Arbeitsplätze in unserem Land. Die Herausforderungen der kommenden Jahre seien hier immens – egal, ob beim Klimaschutz, der Digitalisierung oder der sich im Zuge der Pandemie verschärfenden Lieferkettenprobleme. „Für mich steht fest: Die Transformation gelingt nicht gegen, sondern nur mit und ein Stück weit auch durch den Mittelstand. Unser Ziel ist es, dass ‚Made in Germany‘ auch 2050 noch für Spitzentechnologie und höchste Qualität stehen wird.“, so Limbacher.