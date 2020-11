Mehr Sicherheit für Radfahrer : Radwegmarkierung in der Ortsdurchfahrt Jägersburg

Radwegmarkierung in der Ortsdurchfahrt Jägersburg

Jägersburg Im Zuge der aktuellen Straßenbauarbeiten des Landesbetriebs für Straßenbau (LfS) im Homburger Stadtteil Jägersburg wird für die Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer auf der Saar-Pfalz-Straße (L 118) ein Schutzstreifen angelegt.

Der Streifen beginnt an der Kleinottweilerstraße und führt bis zum Ortsausgang in Richtung Reiskirchen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 1,5 Meter. Die Fahrbahnquerungen in der Kleinottweiler Straße, der Herzog- und der Heinrichstraße werden rot markiert, teilt die Stadt Homburg mit.