Zwischen Webenheim und Einöd : An der B 423 werden 37 Bäume gefällt

An der B 423 werden 37 Bäume gefällt

An der B 423 zwischen Einöd und Webenheim werden 37 Bäume gefällt. Foto: dpa/A2882 Holger Hollemann

Einöd Entlang der B 423 zwischen Einöd und Webenheim werden auf einer Strecke von etwa zwei Kilometern insgesamt 37 stärkere Linden und Birken gefällt. Das teilt der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) mit.

Aus Sicherheitsgründen habe der LfS gemeinsam mit dem Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz als Untere Naturschutzbehörde beschlossen, dass die betroffenen Bäume nun gefällt werden. Dabei seien auch die artenschutzrechtlichen Belange in Form eines tierökologischen Gutachtens berücksichtigt worden. Die Lücken, die entstehen, sollen zeitnah geschlossen werden. Man will den Streckenabschnitt wieder so bepflanzen, dass der „Alleencharakter“ gewahrt bleibe.