Fit im Alter : Letzter Seniorenfitnesstag am CJD in diesem Jahr

Homburg In Rahmen der Kampagne „Homburg lebt gesund“ lädt die Stadt Homburg mit dem Seniorenbeirat, in Zusammenarbeit mit dem CJD sowie dem Landessportverband des Saarlandes am Freitag, 6. Dezember, zum letzten Seniorenfitnesstag in diesem Jahr ein.

