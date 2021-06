Kulturveranstaltung in Erbach : „Die beste Ehefrau von allen und ich“

Erbach/Kaiserslautern Szenische Lesungen mit Texten von Ephraim Kishon präsentiert das freie Theater Berlin im Thomas-Morus Haus in Erbach.

Ephraim Kishon, einer der bekanntesten Satiriker des 20. Jahrhunderts, hat in seinen unzähligen Kurzgeschichten kleine Skurrilitäten des Alltags beschrieben. In einer szenischen Lesung am Freitag, 25. Juni, um 19.30 Uhr im Thomas-Morus-Haus in Erbach (Schleburgstraße 17) präsentieren die Schauspielerin Alexandra Julius Fröhlich und Schauspieler Joachim Kelsch vom Deutsch-Jüdischen Theater Berlin solche kleinen alltäglichen Geschichten unter dem Titel „Die beste Ehefrau von allen und ich“. Die Veranstaltung findet außerdem auch am Samstag, 26. Juni 2021, 19.30 Uhr, in der katholischen Kirche St. Konrad in Kaiserslautern statt.