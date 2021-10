Homburger Lesezeit : Homburger Lesezeit mit Hans und Daniel Bollinger im Saalbau

Hans (links) und Daniel Bollinger lesen am Dienstag in der Galerie des Homburger Saalbaus. Foto: Bollinger

Homburg Hans und Daniel Bollinger spielen vertonte Texte jüdischer Dichter

In der kommenden Woche geht es weiter mit der Reihe der“ Homburger Lesezeit“. Am Dienstag, 12. Oktober, 19 Uhr, treten unter dem Titel „Amol is gewen a jidele“ (Es war einmal ein Jude) Daniel Bollinger (Klarinette) und Hans Bollinger (Gitarre, Gesang) in der Galerie im Kulturzentrum Saalbau auf und nehmen die Zuhörerinnen und Zuhörer mit in das Reich des jiddischen Liedes. Vater und Sohn Bollinger präsentiere vertonte Texte jüdischer Dichter.