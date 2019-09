Zum Auftakt der „Homburger Lesezeit“ ist an diesem Dienstag, 3. September, 18.30 Uhr, die bekannte Schauspielerin Hannelore Hoger im großen Sitzungssaal im Homburger Rathaus zu Gast und liest Oscar Wilde.

Karten gibt es zum Preis von 14 Euro in der Tourist-Info am Kreisel, Talstraße 57a, unter Tel. (0 68 41) 10 18 20, bei ticket regional sowie an der Abendkasse.