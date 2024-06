Leichtathletik Ksenia Helios sprintet in Richtung Peru

Für Helios werden die deutschen Jugend-Meisterschaften im kommenden Monat in Koblenz von großer Bedeutung sein. Dabei geht es um die Qualifikation für die U 20-Weltmeisterschaft im kommenden August in Lima in Peru. Die WM-Norm über 100 Meter hat die Erbacherin zwar bereits geknackt - sie lief in Regensburg bei einer Gala 11,75 Sekunden. Helios ist damit im Moment aber nur die sechstschnellste deutsche U 20-Sprinterin. Pro Nation stehen im Einzel zwei WM-Startplätze zur Verfügung. Ein Einzelstart bei der WM wird daher schwierig, ein Staffelstart ist realistischer. Entscheidender Nominierungswettkampf sind die deutschen Meisterschaften in Koblenz, die vom 26. bis 28. Juli stattfinden. Dann entscheidet sich, welche Athletinnen der Deutsche Leichtathletik-Verband nach Peru schickt.