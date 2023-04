Cannabis-Freigabe in Deutschland Legalisierung entfacht viele Diskussionen

Eines der momentan in Deutschland am meisten diskutierten Themen ist das Bestreben der Bundesregierung, Cannabis teilweise zu legalisieren. Laut einem Eckpunkte-Papier können Erwachsene künftig bis zu 25 Gramm straffrei besitzen und in der Öffentlichkeit mitführen. Allerdings soll der Konsum nahe Schulen oder Kitas verboten werden. Und in deutschen Fußgängerzonen darf erst ab 20 Uhr gekifft werden. Weiterhin existieren auch bereits Pläne dafür, selbst maximal drei weiblich blühende Pflanzen anbauen zu dürfen. Die Einschränkung dabei: Sie dürfen für Kinder und Jugendliche nicht zugänglich sein.