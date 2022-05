Homburg : Lebenshilfe weiht neues Wohnheim in Homburg ein

Die Lebenshilfe hat am Freitag ihren Neubau in Homburg offiziell eingeweiht. Foto: Ulrike Stumm

Homburg Bezogen haben die jungen Bewohnerinnen und Bewohner „ihr Zuhause“ in der Homburger Kardinal-Wendel-Straße schon länger, am Freitag wurde der Neubau der Wohneinrichtung für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit Beeinträchtigung am Freitagmittag auch offiziell eingeweiht.

Dahinter steht die Lebenshilfe Saarpfalz, die sich seit Jahren für dieses Projekt eingesetzt hat. Das Haus bietet nun Wohnraum für drei Gruppen und insgesamt 27 Personen, in Teilen ist es auch schon belegt. Die reinen Baukosten belaufen sich auf 5,2 Millionen Euro. Neben der Lebenshilfe habe hier das Land den größten Teil übernommen, hieß es. Unter den vielen Gästen, die an diesem Tag mitfeierten, war auch Landtagspräsidentin Heike Becker. Sie überbrachte dann nicht nur die Grüße der Landesregierung, sondern auch vom Nachbarverband, denn sie ist als stellvertretende Vorsitzende in der Lebenshilfe im Kreis Neunkirchen aktiv. Sie lobte das wichtige Engagement der Lebenshilfe. Und sie stellte die Leistungen von Michael Immig heraus. Denn neben der Einweihung des Hauses wurde zugleich auch dessen Abschied nach mehr als 30 Jahren als Geschäftsführer begangen.