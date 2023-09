Laufen für Leben Am Wochenende wird beim Spendenlauf Geld fürs Homburger Kinderhospiz gesammelt – und so können Sie teilnehmen

Homburg/Reden · In Homburg entsteht ein Kinderhospiz. Am Wochenende werden dafür Spenden gesammelt – und zwar mit einem Spendenlauf für jedermann. Was mit dem Geld geplant ist und wie Sie teilnehmen können:

17.09.2023, 14:27 Uhr

Professor Sven Gottschling, Leiter des Zentrums für Palliativmedizin und Kinderschmerztherapie, gab Einblicke in die Laufveranstaltung und in die Hospiz-Planungen. Foto: Thorsten Wolf

Von Thorsten Wolf

Wenn am Wochenende im Erlebnisort Reden die Benefiz-Veranstaltung „Laufen für Leben“ ihre Nach-Corona-Wiederauferstehung feiert, dann steht hinter diesem Event ein ganz großes Projekt, namentlich das geplante Kinderhospiz am Homburger Universitätsklinikum.