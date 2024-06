Hochschulewoche in Homburg zu Ende Viele schnupperten in den Klinikbetrieb

Sie ist der traditionelle Höhepunkt der Homburger Hochschulwoche, die „Lange Nacht der Wissenschaften“ am Universitätsklinikum (UKS) in Homburg. Unter dem Motto „Staunen, lernen, entdecken“ soll Besuchern die Möglichkeit gegeben werden, für ein paar Stunden hinter die Kulissen von Heilen und Forschen zu schauen – so geschehen wieder am Freitagabend. Mehr als 60 ganz unterschiedliche Angebote – von Information bis Mitmachen – luden bis spät in den Abend dazu ein, das UKS und den Campus der Medizinischen Fakultät aus ganz neuen Perspektiven und aus der Nähe zu erleben. Diese Möglichkeit ergriffen auch in diesem Jahr wieder unzählige Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Region. Tatsächlich hat die „Lange Nacht der Wissenschaften“ mit den Jahren eine große Fangemeinde gewonnen. Und die ließen sich auch am Freitag die Chance auf feine Einblicke in den medizinischen Alltag nicht entgehen.