Grundstückskauf genehmigt : Landtag gibt grünes Licht für neue Landesfeuerwehrschule in Homburg

Landtag gibt grünes Licht für neue Landesfeuerwehrschule in Homburg

Derzeit befindet sich die Landesfeuerwehrschule in Saarbrücken-Burbach. Doch der Standort ist mittlerweile zu klein und veraltet. Foto: BeckerBredel

Das Parlament stimmte dem Kauf eines Grundstücks an der B 423 zu. Los gehen soll es mit dem Bau im nächsten Jahr.

Der Landtag hat dem Kauf einer Fläche für den Neubau der Landesfeuerwehrschule in Homburg zugestimmt. Das rund 22 000 Quadratmeter große Areal im Industriepark Zunderbaum an der B423 kostet das Land rund 1,1 Millionen Euro. Der Bau der Landesfeuerwehrschule soll 2023 beginnen. Zuvor hatte bereits der Homburger Stadtrat grünes Licht für den Verkauf der Fläche an das Land zugestimmt.