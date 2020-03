Saarpfalz-Kreis : Kreisverwaltung schließt ab Mittwoch

Der Landrat des Saarpfalz-Kreises, Theophil Gallo. Foto: Ulrike Stumm

Homburg Das Landratsamt in Homburg wegen der Corona-Pandemie bis auf Weiteres nur nach vorheriger Terminabsprache zugänglich.

Nachdem einige Verwaltungen im Saarpfalz-Kreis bereits für den Publikumsverkehr geschlossen sind, gilt dies ab diesem Mittwoch auch für die Kreisbehörde. „Wir sehen uns in der aktuellen Gesundheitslage zu einer weitergehenden Vorsichtsmaßnahme veranlasst, um im Sinne des gemeinsamen Vorgehens der Verbreitung des Coronavirus entgegenzuwirken“, so Landrat Theophil Gallo in einer Pressemitteilung. Das Landratsamt bleibt also dicht und ist ab sofort nur nach vorheriger Terminabsprache zugänglich.

Dies gilt im Übrigen auch für alle Außenstellen des Saarpfalz-Kreises, respektive für die Kreisvolkshochschule in Blieskastel und für die Familienhilfezentren in Bexbach und St. Ingbert, die Nebenstellen des Gesundheitsamtes in Blieskastel und St. Ingbert sowie für die Jobcenter-Geschäftsstellen in Homburg, Blieskastel und St. Ingbert. Alle Dienststellen bleiben durchgängig telefonisch, per Mail und per Fax erreichbar und zwar von Montag bis Freitag von 8 bis 15.30 Uhr und freitags von 8 bis 15 Uhr, heißt es weiter.

Die Bürgerinnen und Bürger finden die Ansprechpartner in den einzelnen Fachbereichen über die Homepage des Kreises: www.saarpfalz-kreis.de. Auf der Startseite unter „Aktuelles zu Corona“ sowie über die rote Bannerleiste sind über einen einfachen Klick Informationen unter anderem zur Erreichbarkeit der Abteilungen angezeigt.

Die Kfz-Zulassungsbehörde wird nicht, wie ursprünglich angekündigt, erst ab dem 1. April, sondern bereits ab sofort auf die ausschließliche Online-Terminvergabe umgestellt. Die Handhabung der Online-Reservierung ist ebenfalls unter www.saarpfalz-kreis.de/kfz-zulassung beschrieben.