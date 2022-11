Theophil Gallo führt Veranstaltungsreihe fort : Landrat wieder auf großer Schultour

Landrat Theophil Gallo kam mit den Schüler der 7c ins Gespräch – hier mit der Klassenlehrerin Nicole Schmees. Foto: Sandra Brettar

Homburg/St Ingbert Nach zwei Jahren Corona-Pause startete der Kreischef wieder mit seiner Reihe. Diesmal war er zu Gast am Albertus-Magnus-Gymnasium.

Mit einem Besuch am Albertus-Magnus-Gymnasium (AMG) in St. Ingbert hat Landrat Theophil Gallo seine Veranstaltungsreihe „Landrat macht Schule“ wieder aufgenommen. „Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause freue ich mich, in den persönlichen Austausch mit unseren Schülerinnen und Schülern einzusteigen und mich jenen vorzustellen, die mich noch nicht kennen“, erklärte der Landrat.

Freundlich empfangen wurde er an diesem Morgen zunächst von Armin Altmeier, Geschäftsführer der Gemeinnützigen St. Dominikus Schulen, und Schulleiterin Heike Scholz, die sich für sein Kommen bedankten. Der Landrat versicherte, dass er bei seinen Besuchen keinen Unterschied machen werde zwischen weiterführenden Schulen in privater Trägerschaft und den kreiseigenen. „Es sind auch an den privaten Schulen alles größtenteils Kinder und Jugendliche, die im Saarpfalz-Kreis wohnen. Es gibt keinen Grund, die privaten Schulen außen vorzulassen“, betonte Gallo.

Eine ebenso herzliche Begrüßung gab es kurz darauf von den 27 Schülern der 7c um Klassenlehrerin Nicole Schmees. Zum großen Thema machte Gallo seine Aufgaben und Zuständigkeiten als Landrat sowie die behördlichen Verwaltungsstrukturen – vom Jugendamt über die Kfz-Zulassung bis zum Jobcenter – womit er auch schon einige Fragen der Jungen und Mädchen gleich beantworten konnte.

Kleinere Exkurse führten in der Folge auch zu den ersten Demokratiebewegungen unter Landcommissär Philipp Jacob Siebenpfeiffer (1789-1845) und zu den wichtigen Kreispartnerschaften, die zu einer intensiveren Zusammenarbeit auf der zivilgesellschaftlichen Ebene führen sollen.

Gegenstand einer Frage waren dann die Ziele der Digitalisierung, so auch das sogenannte „Rollout“ der Tablets, das aktuell am AMG durchgeführt wird. Eine weitere Zuständigkeit des Kreises liegt im Einsatz der Schulsozialarbeiter. Daher stand zum Abschluss an diesem Morgen die Besichtigung eines eigens für die Schulsozialarbeit eingerichteten Raumes auf dem Programm, wo wöchentlich unter anderem Sprechstunden für Mediationsgespräche stattfinden.