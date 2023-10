Stellungnahme zur Polenwahl Das Wahlergebnis bietet Chancen

Nicht nur in seiner Eigenschaft als Vorsitzender der Deutsch-Polnischen Gesellschaft Saar hat sich Saarpfalz-Landrat Theophil Gallo in seiner Amtszeit für grenzüberschreitende Partnerschaften eingesetzt. Den wahrscheinlichen Regierungs- und Kurswechsel in Polen nach der Wahl am 15. Oktober bewertet er als große Chance, auch für ganz Europa.

Foto: Thorsten Wolf