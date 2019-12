Biosphärenreservat Bliesgau und Homburg : Landrat bleibt an der Spitze der Biosphäre

Theophil Gallo wurde von der Verbandsversammlung auf zwei Jahre wiedergewählt. Kirkels Bürgermeister Frank John ist sein neuer Stellvertreter.

Homburg/Bliesgau (red) Der Landrat des Saarpfalz-Kreis ist auch weiterhin erster Mann des Biosphärenreservats Bliesgau. Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes hat in ihrer 32. Sitzung in St. Ingbert Theophil Gallo erneut für zwei weitere Jahre in seinem Amt bestätigt, um die Geschicke des Biosphärenreservates Bliesgau weiter in Richtung Modellregion für Nachhaltigkeit zu lenken, wie es in der Pressemitteilung der Kreisverwaltung heißt. Es ist damit seine dritte Amtszeit als Verbandsvorsteher. Neu gewählt als stellvertretender Verbandsvorsteher wurde der Bürgermeister der Gemeinde Kirkel, Frank John, für die kommenden zwei Jahre.