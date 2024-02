Homburg/Webenheim Landrat empfängt Industriemeister

Seit Mai 2021 ist das Festo Lernzentrum Saar in Rohrbach ein von World-Skills Germany zertifiziertes Bundesleistungszentrum Industrie 4.0. Dort fanden nach 2021 im vergangenen Oktober erneut die deutschen Meisterschaften in den Berufen Mechatronik und Industrie 4.0 statt. Mit einer herausragenden Teamleistung in Industrie 4.0-Techniken hatten sich Julian Winter und Paul Schunck als hoch motivierte Auszubildende bei der Firma Festo SE in dieser zukunftsorientierten Branche hervorgetan. Mittlerweile haben sie ihre Ausbildung zum Mechatroniker erfolgreich abgeschlossen. Ins Landratsamt begleitete die beiden Nachwuchskräfte Diplom-Betriebswirtin (FH) Eva Minnig, die wiederum beim Festo Lernzentrum Saar für die Kundenbetreuung verantwortlich ist und in den vergangenen Jahren auch mehrere Forschungsprojekte betreute.