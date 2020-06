Homburg Theophil Gallo ist am Freitag genau fünf Jahre offiziell im Amt. Die Biosphärenregion ist ihm besonders ans Herz gewachsen.

Der Landrat des Saarpfalz-Kreises, Theophil Gallo (SPD), ist am kommenden Freitag, 26. Juni, genau fünf Jahre im Amt. Der richtige Zeitpunkt für den 63-jährigen Bexbacher, eine kleine Zwischenbilanz zu ziehen. Wenngleich: Richtig müsste es heißen, er ist seit fünf Jahren offiziell im Amt. Denn eigentlich sitzt er bereits seit sechs Jahren auf dem Chefsessel im Landratsamt Homburg. Denn vom 4. Juli 2014 bis 24. Juni 2015 vertrat er als Erster Beigeordneter den damals schwer erkrankten Vorgänger im Amt, Clemens Lindemann (SPD). Kuriosum am Rande: Noch bevor er die kommissarische Vertretung Lindemanns antrat, war Gallo bereits gewählt. Die Direktwahl fand nämlich am 25. Mai 2014 statt, mehr als ein Jahr vor seinem vorgesehenen Amtsantritt. Zugegeben, alles etwas kompliziert. Was bleibt: Theophil Gallo hat als Landrat jetzt Halbzeit. Er ist auf zehn Jahre gewählt. Dann ist er 68 und macht heute keinen Hehl daraus, dass er seine Amtszeit bis zum letzten Tag ausfüllen wird – immer vorausgesetzt, die Gesundheit spielt mit.

Wie sind seine Erinnerungen an die Urwahlen im Jahr 2014, was ist von damals hängengeblieben? „Für mich war klar, dass ist gewinnen werde, weil ich all das gegeben habe, was ich konnte“, so Gallo. Den Tag der Entscheidung habe er aber auch deshalb entspannt angehen können, weil er noch andere berufliche Optionen hatte, ob als Rechtsanwalt oder Hochschul-Dozent. Aber es ist bekanntlich anders gekommen, er wurde Landrat mit einer Planungssicherheit auf die kommenden zehn Jahren. Die ersten fünf Jahre seien „trotz aller Höhen und Tiefe“ gut gelaufen, „es geht halt nicht alles so schnell, wie man es gern hätte, das liegt aber in der Natur von öffentlichen Verwaltungen. Meine Ungeduld musste ich ab und zu zurückhalten, um meine Umgebung nicht zu überfordern“. Gut und spannend an seiner Arbeit findet er, dass ein Landrat über seine eigentlichen Aufgaben hinaus eine Vielzahl von Funktionen übernimmt. Dadurch bekomme man verschiedene Blickwinkel auf eine Sache, was auch für den Gesamtüberblick positiv sei. Gallo nennt in diesem Zusammenhang die Siebenpfeifferstiftung, die Krankenhaus-Gesellschaft oder auch die Kreissparkasse Saarpfalz. Im Gegenzug könne er sich mit seiner Erfahrung als Anwalt oder auch als Bundeswehrsoldat – Gallo ist Reserveoffizier – einbringen. Nach 25 Jahren Arbeitsplatz in Saarbrücken erlebe er jetzt „das pralle Leben, es ist der krönende Abschluss meines Beruflebens“. Deshalb werde er es in den nächsten fünf Jahren auch nicht langsamer angehen lassen, er wolle vielmehr die Chance der Gestaltung nutzen – und deshalb bis 68 weitermachen.