Hohe Bußgelder drohen : „Es wird immer mehr“ – Landesbetrieb für Straßenbau sieht schweres Müll-Problem an den saarländischen Straßen

Müll an den Straßenrändern ist ein großes Ärgernis. Oft ist er eklig, manchmal ist sogar Sondermüll dabei. Egal, was man auch findet: Es hat dort nichts verloren. Die Verursacher sind sehr schwer dingfest zu machen. Foto: picture alliance / ZB/Patrick Pleul

Homburg An der L 119 zwischen Limbach und Homburg sind in den letzten Tagen vermehrt größere Müll-Ablagerungen aufgefallen. Immer wieder werfen Autofahrer ihren Müll hier offenbar aus den Fenstern. Und das Problem besteht nicht nur an der L 119, wie der Landesbetrieb für Straßenbau mitteilt.