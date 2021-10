Impfteam in der Hohenburgschule : Für Kurzentschlossene: Heute und morgen kann man sich in Homburg gegen Corona impfen lassen

Eine Arzthelferin zieht in einer Praxis eine Spritze mit dem Corona-Impfstoff auf. Foto: dpa/Wolfgang Kumm

Homburg Es gibt kurzfristig ein weiteres Angebot zur Impfung gegen das Coronavirus in Homburg. Wie der Kreis ankündigt, steht das mobile Team des Impfzentrums Saarland Ost heute, Freitag, 8. Oktober, und auch am Samstag, 9. Oktober, für Impfungen in der Hohenburgschule in Homburg, Schulstraße 20, bereit.

Wer spontan vorbeikommen möchte: Heute wird von 8 bis 13 Uhr geimpft, am Samstag von 10 bis 15 Uhr. Ohne vorherigen Termin können sich Bürgerinnen und Bürger zu den angegebenen Zeiten wahlweise mit den Impfstoffen von BioNTech/Pfizer (zweimalige Impfung) oder von Johnson & Johnson (einmalige Impfung) impfen lassen, so der Kreis.

Die zweite Impfung mit BioNTech/Pfizer kann beim Hausarzt oder im Rahmen weiterer Einsätze des mobilen Impfteams erfolgen.

Mitzubringen sind der Impfpass und der Personalausweis.

Auch Kinder ab zwölf Jahren können, in Begleitung eines Erziehungsberechtigten, geimpft werden. Gibt es zwei Erziehungsberechtigte für das Kind, muss unbedingt eine unterschriebene Einverständniserklärung und eine Kopie des Personalausweises des zweiten Erziehungsberechtigten vorgelegt werden.

Wer bereits eine erste Impfung erhalten hat, kann an diesen Terminen auch die Zweitimpfung bekommen. Der Nachweis der Erstimpfung ist mitzubringen.

Unterdessen stieg am Freitag die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis nach Angaben des Robert-Koch-Instituts auf 44,5 (Donnerstag: 38,8; Mittwoch: 36). Am Donnerstag hatte es 16 neue Coronafälle im Kreis gegeben. Es sei allerdings kein Cluster auszumachen. Je sechs Neu-Infektionen gab es in Bexbach und Homburg, zwei in Blieskastel, je eine in Kirkel und St. Ingbert. Im Krankenhaus werden derzeit zwei Covid-19-Patienten behandelt.