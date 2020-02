Kursangebot des Frauenbüros des Saarpfalz-Kreises : Wohlfühlabend mit tibetischen Klangschalen

Homburg Das Frauenbüro des Saarpfalz-Kreises bietet einen Wohlfühlabend zur Entspannung und Regeneration mit tibetischen Klangschalen an. Der Kurs findet am Dienstag, 17. März, ab 19 Uhr im Frauenforum am Scheffelplatz statt.



Kursleiterin ist die Ergotherapeutin Gerdi Hell-Behnke. Die Teilnehmerinnen erleben die wohltuenden Klänge und Vibrationen bei einer angeleiteten Klangmassage am eigenen Körper. Die Kursgebühr beträgt 16/12 Euro (ermäßigt).