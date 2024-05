Kunst in der Mensa Vernissage war quasi eine Art Klassentreffen

Was macht eine gute, gelungene Ausstellung aus? Natürlich die präsentierte Kunst. Manchmal aber sind es besondere Geschichten inmitten von Kunst und Künstlern, die für das gewisse Etwas sorgen – so zu erzählen von der Vernissage von „Kunst in der Mensa“ am vergangenen Freitagabend. Die Traditionsschau von erneut vielen Künstlerinnen und Künstlern des Medizincampus, des Universitätsklinikums und aus dem Umfeld dieser beiden Einrichtungen war für drei quasi eine Art Klassentreffen, denn: Bei Laura Onken, Antonio Vitolo und Orchide, tatsächlich mit nur einem „e“, Tsitak liegen die Wurzeln des Sich-Kennens in einer gemeinsamen Schulzeit in der Homburger Hohenburgschule. Und als wäre das nicht genug, war es für alle drei die erste Teilnahme an der Ausstellung „Kunst in der Mensa“ und für Laura Onken und Orchide Tsitak gar die erste Ausstellung überhaupt.