Kunstausstellung : Kunst und Medizin werden miteinander verbunden

In der Reihe „Kunst in der Mensa“ wurde eine neue Ausstellung eröffnet. In der Mitte (von links) das Organisationsteam mit Ernestyna Heider, Frederike Schiller und Judith Fürstenberg. Foto: Georg Desch

Homburg In der Mensa des Homburger Unversitätsklinikums zeigen 38 Künstler auf zwei Stockwerken ihre Zeichnungen und Gemälde.

Fast das gesamte Mensa-Gebäude gleicht jetzt mehrere Wochen einer modernen Galerie. Zur Ausstellungseröffnung gab es viel Live-Musik, unter anderen von der Band Times and Tales sowie von einigen freien Studentengruppen. Eine der ausstellenden Künstlerinnen ist die Medizinstudentin Olga Reichholdt. Sie malt Stillleben im Stil alter Meister, Landschaften aus ihrer Heimat unweit der Krim und humoristisch irritierende Porträts. Diese Gemälde stellen Tiere dar im Gewandt herrschaftlicher Kleidung und wirken deswegen simultan wie ein Ausflug in den Barock und einen Zoo. Wesentlich abstrakter sind die Fotografien von Andrea Armbrüster. Sie zeigt Bilder aus einer Serie, die in Südafrika entstanden. Die großformatigen auf Blau-Schwarz reduzierten Arbeiten bieten viel Raum für Assoziationen.

„Der Reiz der Ausstellung besteht in der bunten Mischung, hier trifft ein ungewöhnliches Publikum auf die ganze Bandbreite künstlerischer Ausdrucksformen. Das ist frisch, total familiär und es entstehen ganz andere Gespräche im Vergleich zu Ausstellungen in Galerien. Die gelöste Stimmung ist einfach ansteckend und löst Hemmschwellen zur Beschäftigung mit Kunst.“ Ähnlich erlebt das auch Julia Johannsen, die nach einigen Jahren Pause diesmal wieder vertreten ist: „Toll, dass so viele junge Leute heute da sind. Ich war in den vergangenen Jahren nicht dabei und wollte gerne nochmals neuere Arbeiten zeigen. Mein Thema sind immer schon Himmel und Erde, der Kosmos und Blau als Farbe der Transzendenz. Letztlich also das, was man greifen kann als Seelenlandschaften“. Sie stellt im Duett aus mit dem Psychiater Herbert Gress. Gress zeigt großformatige und aufregend komponierte „Stimmungslandschaften“ mit Anleihen an den Surrealismus, den Expressionismus der 20er und 30er Jahre sowie den Fauvismus. Er malt aus Liebe zur Kunst genauso wie zum Ausdruck eigener Gefühle und innerer Bilder.