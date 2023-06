Querbeat und Jazzfrühschoppen Wie der Musiksommer am Wochenende Homburg eingeheizt hat

Homburg · Der Musiksommer ist gestartet. Mit der Konzertreihe „Querbeat“ am vergangenen Freitag und dem Jazzfrühschoppen am Samstag ging es los. Der Historische Marktplatz in der Altstadt ist in den kommenden Monaten wieder Schauplatz für Musik in all ihren verschidenen Facetten.

04.06.2023, 13:51 Uhr

Buchstäblich unter dem Dach des Homburger Musiksommer gehört der Historische Marktplatz in den kommenden Monaten mit den Konzertreihen „Querbeat“ und Jazzfrühschoppen wieder den Fans vielfältiger, mitreißender und spannender Musik. Foto: Thorsten Wolf

Von Thorsten Wolf

Los ging es vor einer durchaus sehenswerten Kulisse am Freitagabend mit der Band Tandaradau aus Saarbrücken.