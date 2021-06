Deutsch-französische Museenlandschaft : Der Kulturpark Reinheim-Bliesbrück öffnet

Blick auf die Taverne im Europäischen Kulturpark Reinheim-Bliesbruck. Foto: Ann-Kathrin Göritz/Saarpfalz-Kreis

Homburg/Reinheim Die Vorbereitungen zur Öffnung der musealen Bereiche des Kulturparks sind mittlerweile abgeschlossen. Am Samstag kann es losgehen. Es gelten strenge Hygienemaßnahmen. Corona-Tests sind erforderlich.

Der Europäischen Kulturparks Bliesbruck-Reinheim an der saarpfälzisch-französischen Grende öffnet wieder für das Publikum. Die Vorbereitungen dafür sind abgeschlossen. An diesem Samstag, 12. Juni, kann es losgehen.

Nach gemeinsamer Abstimmung des Landrates des Saarpfalz-Kreises und Vorsitzenden der zuständigen Stiftung, Theophil Gallo, mit dem Präsidenten des Département Moselle, Patrick Weiten, wird der Europäische Kulturpark Bliesbruck-Reinheim also wieder für Besucherinnen und Besucher zugänglich gemacht. Auch in diesem Jahr verschob sich aufgrund der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden Beschränkungen in Deutschland und Frankreich die Öffnung Mitte März auf unbestimmte Zeit. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Europäischen Kulturpark und die damit verbundenen differenzierten Hygienebestimmungen in Frankreich und Deutschland stellten eine besondere Herausforderung dar, heißt es in der Pressemitteilung der Kreisverwaltung.

Das Team der deutschen und französischen Seite hat unter Berücksichtigung aller derzeit geltenden Corona-Schutz-Regeln ein gemeinsames Hygienekonzept erarbeitet, das es den Besucherinnen und Besuchern nun wieder ermöglicht, die musealen Bereiche des Kulturparks zu erkunden. So gelten bei der Öffnung folgende Bestimmungen:

Voraussetzung für den Einlass von Besuchenden in die Museen ist eine vorherige Terminreservierung unter info@europaeischer-kulturpark.de oder unter Telefon (0 68 43) 90 02 11. Für die musealen Bereiche Maison Jean Schaub und Fürstinnengrab ist ein negativer Schnelltest vorzuzeigen, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Genesene und Geimpfte sind von der Testpflicht befreit, müssen aber einen entsprechenden Nachweis erbringen.

Die Besucherinnen und Besucher im Maison Jean Schaub und im Fürstinnengrab werden über die Luca-App erfasst oder müssen sich in ein vor Ort ausliegendes Formular eintragen. Zugrunde liegt hier die Pflicht der möglichen Kontaktverfolgung im Falle eines Corona-Ausbruches. Das Tragen einer medizinischen Maske, einer FFP2, KN95 oder N95 in den Innenräumen ist Pflicht. In den Innenbereichen ist die Besucherzahl begrenzt und wird vom Kassendienstpersonal überwacht. Es gilt generell den Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten

Der Eintritt für die musealen Bereiche Maison Jean Schaub, Thermenanlage sowie Centre d’Éxposition wird kostenlos sein. Für das Fürstinnengrab und die dort gezeigte Sonderausstellung „Bliesgau” gilt ein reduzierter Eintrittspreis von 3,50 Euro. Führungen und Workshops können unter Einhaltung der aktuell geltenden Hygienevorschriften durch die Landesregierung und unter Betrachtung der Inzidenzwerte stattfinden. Es ist ein tagesaktueller negativer Sars-CoV-2-Test vorzuweisen, und es besteht die Notwendigkeit der Erfassung personenbezogener Daten zur Kontaktnachverfolgung im Fall einer Infektion. Auch hier entfällt die Testpflicht für Genesene und Geimpfte, mit entsprechendem Nachweis.

Die Sonderausstellung „Bliesgau: Natur – Menschen – Geschichte” im Foyer des Fürstinnengrabes wurde verlängert, und so ist auch in diesem Jahr ein breites Themenspektrum zu sehen: Natur- und Landschaft, Kulturlandschaftsentwicklung, Geschichte, Wirtschaftsraum, Weinbau, ethnische Zusammensetzung der Bliesgauer, Baukultur, Dialekt, Kirchengeschichte, jüdische Geschichte sowie bedeutende Persönlichkeiten.

Die Taverne nimmt ihren Betrieb bereits wieder am 9. Juni auf. Auch hier ist ein tagesaktueller Corona-Test (ausgenommen Genesene und Geimpfte mit entsprechendem Nachweis) vorzuweisen, und es gelten die allgemeinen Hygienemaßnahmenbestimmungen der Landesregierung. Ab diesem Freitag, 11. Juni, entfällt die Testpflicht für die Außengastronomie, für die Innengastronomie bleibt diese allerdings weiter bestehen.

Testmöglichkeiten (im besten Fall mit vorheriger Terminvereinbarung): Kulturhaus Gersheim, Bahnhofstraße 1A. Ab dem 15. Juni im ehemaligen Sportheim in Gersheim, Schulstraße. Öffnungszeiten: Dienstag und Donnerstag: 7 bis 10.30 Uhr, Dienstag, Donnerstag und Samstag: 15 bis 18 Uhr. In der Löwen Apotheke, An der Mühle 1, Gersheim, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 8.30 bis 13 Uhr und 14 bis 18.30 Uhr, Samstag: 8.30 bis 13 Uhr. Der Schnelltest ist für alle Bundesbürgerinnen/Bundesbürger und für Grenzgängerinnen/Grenzgänger kostenfrei.