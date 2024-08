Bretonische Klänge am Weiher in Jägersburg An Erminig spielt an der Gustavsburg

Homburg · Am Donnerstag, 22. August, erwartet das Publikum der Veranstaltungsreihe „Kultur im Museum“ ein besonderes musikalisches Highlight im Hof der Gustavsburg in Homburg. An Erminig, bestehend aus Barbara Gerdes, Andreas Derow, Hans Martin Derow, Thomas Doll und Amby Schillo, wird an diesem Abend ab 20 Uhr mit dem Programm „Plomadeg“ bretonische Traditionen lebendig werden lassen, heißt es in der Pressemitteilung der Stadtverwaltung.

20.08.2024 , 12:34 Uhr

An Erming spielen bei der Reihe „Kultur im Museum“ auf. Foto: Reinhardt