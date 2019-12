Auftritt in Homburg : Mehr als eine Neue-Deutsche-Welle-Band

Gitarrist Bubi Hönig und Sänger Kai Havaii von Extrabreit machten beim Konzert im Homburger Musikpark Druck mit wuchtigem Deutschrock. Foto: Thorsten Wolf

Homburg Zu Gast im Musikpark: Die Formation Extrabreit hat sich in mehr als 40 Jahren eine treue Fan-Gemeinde aufgebaut.

Es gibt Bands und Einzelkünstler, die reduziert Otto-Normal-Hörer gerne auf genau die Songs, die es zu einer wesentlichen, öffentlichen Wahrnehmung gebracht haben. Wer, außer Fans, weiß schon, dass die Schweden-Rocker von Europe weitaus mehr drauf haben als ihren 80er-Hit „The Final Countdown“. Auch die deutsche Formation Extrabreit gehört in diese Kategorie. Die meisten bringen die Band um Frontmann Kai „Havaii“ Schlasse und Bandgründer Stefan „Kleinkrieg“ Klein mit ihren großen Hits der frühen 1980er-Jahren in Verbindung: „Hurra, hurra, die Schule brennt“, „Polizisten“, „Kleptomanie“ und auch „Flieger, grüß mir die Sonne“. Und für die meisten ist klar: Extrabreit? Die gehören einfach schlicht zur Neuen Deutschen Welle (NDW). Doch wie meistens liegt unter der Oberfläche des Offensichtlichen weitaus mehr. Reduziert man Extrabreit auf ihr gerade mal rund drei Jahre währendes Reiten auf dieser Welle, dann lässt man den größten Teil der Geschichte dieser Band einfach weg. Aber den zu erzählen – das lohnt sich!

Angefangen hat diese Geschichte Ende der 1970er-Jahre, als Stefan „Kleinkrieg“ Klein und Gerhard „Käpt’n Horn“ Sperling Extrabreit gründeten, damals noch verwurzelt im Punk. Dann kam die besagte NDW und die Band, dann mit Sänger Kai Havaii, wurde auf deren Erfolgswelle mitgerissen. Ab 1983 ebbte diese Welle aber ab, es folgten Jahre, in denen Extrabreit sich mit unterschiedlichen Besetzungen durch unterschiedliche Genres spielte, mal auf Deutsch, mal auf Englisch. Es gab Pausen, Wiederauferstehungen wie den Chartserfolg „Für mich soll‘s rote Rosen regnen“, eine Zusammenarbeit mit der Legende Hildegard Knef. 1998 folgte dann mit einem Abschlusskonzert das Ende der Band. Aber: Totgesagte leben einfach immer länger. 2002 folgte die Reunion. Seit dem kann man Extrabreit im Deutsch-Rock guten Gewissens verorten.

Als die Band nun kurz vor Weihnachten mit ihrer Weihnachts-Blitztournee 2019 im Homburger Musikpark Station machten, konnten sich die Gäste bei dieser Bandgeschichte mit ihren vielen Facetten vor allem auf eines freuen: Handgemachten, rauen Rock mit deutschen Texten, natürlich die Klassiker des Bandrepertoires und auf den Auftritt von echten Profis, die jenseits des allgegenwärtigen Auto-Tune-Gejodels von Mainstream-Radiosendern schlicht wissen, was sie da tun. In der Besetzung Kai Havaii (Gesang), Stefan Kleinkrieg (Gitarre), Bubi Hönig (Gitarre), Lars „Larsson“ Hartmann (Bass) und Rolf Möller (Schlagzeug) gab‘s richtig fett was auf die Ohren – das war nicht breit, das war extrabreit.

Ein Blick in die Reihen der wirklich zahlreichen Gäste zeigte, dass die Band mehr als 40 Jahre nach ihrer Gründung in Hagen eine feste Fanbase hat, Band-T-Shirts bestimmten das Bild. Vor der Bühne wurde getanzt, auf der Bühne gerockt, direkt, kompromisslos. Aber es gab auch Momente, in denen Extrabreit ein bisschen das Tempo rausnahm, so als Stefan Kleinkrieg, da auch als Sänger, eine Rock-Ballade auf die Bühne brachte und das Ganze mit einem Grinsen so ankündigte: „Danach gibt’s wieder auf die Fresse!“

Achim Müller von der Homburger Kulturgesellschaft als Manager des Musikparks konnte den Auftritt von Extrabreit ohne Scham auf der Haben-Seite verbuchen – ein gelungener Abschluss für das Jahr 2019. Gefragt, was die Band heute für ihn ausmache, lenkte Müller den Blick weg von den bekannten NDW-Hits. „Wer Extrabreit nur von diesen Tonträgern her kennt, der wird heute überrascht sein. Die sind richtig heavy!“ Diese härtere Gangart stehe der Band sehr gut. Der abschließende Erfolg von Extrabreit als Outro des Jahres war natürlich auch ein guter Moment, grundsätzlich mal in die zurückliegenden Monate zu schauen. Als echte Höhepunkte nannte Müller hier den Auftritt der Led-Zeppelin-Tributeband Let‘s Zep. Auch das Gastspiel von Guru Guru vor einigen Wochen gehöre mit dazu. Mit all dem solle sich der Musikpark als Club für Rockmusik etablieren, „damit meine ich nicht nur Hardrock, sondern alle Arten des Rock. Das ist die Musikrichtung, die hier erwartet wird und die uns auch schon Stammpublikum gebracht hat.“

Dabei räumte Müller ein, dass er mit der Entwicklung des Publikumszuspruchs noch nicht so wirklich zufrieden sei.

Extrabreit-Gründer Stefan „Kleinkrieg“ Klein steht für die Band seit mittlerweile mehr als 40 Jahren auf der Bühne und überzeugte auch beim Homburger Auftritt. Foto: Thorsten Wolf