Wo in Homburg Künstliche Intelligenz zum Einsatz kommt Künstliche Intelligenz hat viele Gesichter

Gut, nicht jeder kann jetzt schnell mal Informatik studieren, um wirklich dahinter zu steigen. Trotzdem hilft ein Blick auf eine Fachseite schon, um das Kind wieder ins Dorf zu schicken. KI gibt es deutlich länger als den Hype um Chat-GPT, sie steckt bereits in vielem, was wir nutzen. Sie imitiert im Grunde menschliche kognitive Fähigkeiten, indem sie Informationen aus Eingabedaten erkennt und sortiert. Diese Intelligenz kann auf programmierten Abläufen basieren oder durch maschinelles Lernen erzeugt werden, so erklärt es beispielsweise das Frauenhofer Institut. Dass das Ganze nun so an Fahrt aufnimmt, liege auch daran, dass vor allem im Bereich des maschinellen Lernens große Fortschritte gemacht worden seien. Und das hänge wiederum damit zusammen, dass zunehmend großen Datenmengen und hohe Rechenleistung verfügbar sind. So klingt KI wesentlich nüchterner. KI-Systeme sind also in der Lage, ihr Handeln anzupassen, indem sie die Folgen früherer Aktionen analysieren und autonom arbeiten – so fasst es das Europaparlament zusammen, das sich mit Chancen und Risiken befasst.