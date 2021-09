Herbstausstellung in Kirrberg : Ruth Dahl öffnet ihre kleine Galerie

Kirrberg Noch bis 1. Oktober sind im Kirrberger Atelier unterschiedliche Werke der Künstlerin zu sehen. Von Kunsthandwerk bis zu ihren bunten Bildern.

Die Künstlerin Ruth Dahl öffnet zum Herbstanfang für eine Woche ihre „Kleine Galerie“ in der Collingstraße 111 in Kirrberg. Noch bis Freitag, 1. Oktober, können Besucher zwischen 15 und 18 Uhr bei ihr vorbeikommen.

Ein Besuch in ihrer kleinen Galerie ist immer ein besonderes Erlebnis, denn ihr gesamtes Haus ist sozusagen eine Galerie, überall hängen ihre Bilder oder Objekte, die sie auf Kunstmärkten in ganz Europa erstanden hat. Ruth Dahl leitet auch eine Malgruppe, die nach Corona jetzt langsam wieder die Arbeit aufnimmt. Ihr Atelier liegt in Kirrberg direkt am Wald, ihr Garten mitten im Grünen. Sie hofft nun auf gutes Wetter, denn ihre Besucher schätzen die gemütliche Atmosphäre sowohl drinnen als auch draußen.