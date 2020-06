Kostenpflichtiger Inhalt: Thomas Raber ist jetzt Stadt-Berater : Ex-Polizist unterstützt Ordnungsdienst

Thomas Raber (links), hier mit Bürgermeister Michael Forster und Simone Müller-Orschekowski, der Leiterin der Homburger Ortspolizeibehörde. Foto: Thorsten Wolf

Homburg Thomas Raber, früherer Chef der Homburger Polizeiinspektion, hilft seit April der Stadtverwaltung als Berater. Es geht darum, mit vorbeugenden Maßnahmen das Sicherheitsgefühl in der Stadt zu erhöhen.

Wer geglaubt hatte, Kriminalrat a. D. Thomas Raber, bis zu seiner Pensionierung im Sommer des vergangenen Jahres stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion (PI) Homburg, könnte so einfach von dem lassen, was über 40 Jahre lang sein Berufsleben ausgemacht hat, der wurde am Dienstagmorgen eines Besseren belehrt. In einer eigens anberaumten Pressekonferenz im Homburger Rathaus stellte Bürgermeister Michael Forster, der kommissarische Verwaltungschef, Raber als Berater für das Ordnungsamt der Stadt vor. Seit dem 1. April ist der frühere Kriminalbeamte so für Homburg aktiv.

Und warum das? Michael Forster: „Nachdem ich hier meine Amtsgeschäfte übernommen habe, war für mich die Frage, welches Thema mir denn besonders wichtig ist.“ Da habe sich der Bereich Sicherheit und Ordnung herauskristallisiert. Mit Blick auf die Zukunft nannte Forster da das Ziel, das Sicherheitsgefühl in der Stadt weiter zu stärken. Ein wichtiger Punkt sei auch das große Feld der Absicherung von öffentlichen Großveranstaltungen. „Wer hätte sich vor Jahren vorstellen können, dass wir einmal Betonpoller als Sicherungen bei Weihnachtsmärkten aufstellen?“ So seien die Anforderungen an Sicherheitskonzepte immer größer geworden.

Nachdem Raber in den Ruhestand gegangen sei, hab er vor diesem Hintergrund mit ihm den Kontakt gesucht. So sei ihm, wie Forster zurückblickte, durch den Kopf gegangen, den Ex-ührungsbeamten der Homburger Polizeiinspektion als Berater zu gewinnen – immerhin verfüge der St. Ingberter durch seine lange Dienstzeit in der Kreisstadt über eine entsprechende Expertise. Dieses Ansinnen fiel bei Raber auf fruchtbaren Boden. Was zuerst Forster, später auch Raber, am Dienstag dabei deutlich machten: Es gehe bei der Zusammenarbeit um präventive Maßnahmen. Kein Grund für Rabers Beratertätighkeit sei die tatsächliche Sicherheitslage in der Stadt. Hier präsentiere sich Homburg, so Forster und Raber quasi unisono, statistisch betrachtet besser als vergleichbare Städte.

Raber selbst – von 2008 an in Homburg zuerst als Leiter des Kriminaldienstes, später als stellvertretender PI-Chef eingesetzt – wertete die Zusammenarbeit als Gelegenheit, seinen Herzensberuf nicht abrupt zu beenden und von „100 auf Null zu drehen, sondern hier einen Übergang zu finden, um in dieser Passion noch weiter tätig sein zu können“. Zudem liege ihm Homburg nach wie vor am Herzen und er sehe hier auch eine Verpflichtung, so Raber. „Deswegen freut es mich, hier das eine oder andere an externem Input mit einbringen zu können.“ Der Beginn seiner Beratertätigkeit am 1. April sei unmittelbar verbunden gewesen mit den Vorbereitungen auf den Maifeiertag. Hier habe er dazu beigetragen, den Umgang mit diesem Feier-Tag an die damalige Corona-Lage zupassen.

Auf städtischer Seite ist Simone Müller-Orschekowski, die Leiterin der Ortspolizeibehörde, Rabers Partner. Sie schilderte die Anfänge der Zusammenarbeit äußerst positiv, für die Idee sei sie „direkt Feuer und Flamme“ gewesen. Dies auch, weil sich in der jüngeren Vergangenheit viele neue Aspekte im Verwaltungsbereich des Ordnungsamtes ergeben hätten „und das für mich spannend und ein neues Feld ist“. Ist Müller-Orschekowski Rabers Partner auf Seiten der städtischen Verwaltung, so soll der Ex-Kriminalist auch Brücke zur Vollzugspolizei sein, sei es zur PI Homburg oder zu anderen Dienststellen. Dorthin bestehe noch ein sehr enger und reger Kontakt, „das ist gut so und soll auch so bleiben. Die Türen sind immer noch offen“. Bei diesem Austausch, wie Raber verdeutlichte, müssten natürlich immer die rechtlichen Rahmenbedingungen eingehalten werden. Gefragt, ob es nun schon konkrete Notwendigkeiten für Verbesserungen in der Sicherheitsarchitektur der Stadt gebe, verwies Raber auf eine nötige Ist-Zustands-Erhebung. „Daraus resultierend werden wir dann gegebenenfalls Maßnahmen, auch mit externen Stellen, abstimmen.“