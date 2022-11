Kreisverbindungskommando hat neue Leitung : Oberstleutnant Ingo Gerber übernimmt

Homburg Das Kreisverbindungskommando steht unter neuer Leitung. Beim Kommandowechsel spielt eine Spezial-Münze eine Rolle.

Im Rahmen einer Feierstunde ist Ingo Gerber, Oberstleutnant der Reserve, im Landratsamt zum neuen Leiter des Kreisverbindungskommandos berufen worden. Damit trat der 51-Jährige aus Homburg zum 1. November die Nachfolge von Maschinenbauingenieur Frank Best an. Oberstleutnant Best (61) aus Homburg zeichnete seit 2015 für die Leitung des Kreisverbindungskommandos verantwortlich und wurde in dieser Zeit von Ingo Gerber vertreten. Er wird sich fortan neuen Aufgaben beim Landeskommando des Saarlandes widmen. Oberst Matthias Reibold, Kommandeur des Landeskommandos Saarland der Bundeswehr, überreichte beiden Männern im Beisein von Landrat Theophil Gallo und weiteren Vertretern des Kreisverbindungskommandos ihre Urkunden, ausgestellt vom Bundesministerium der Verteidigung. Als ständige Ansprechpartner stehen dem Landeskommando Saarland in den fünf Landkreisen und dem Regionalverband Saarbrücken sechs Kreisverbindungskommandos (KVK) mit je zehn Reservisten zur Verfügung. Das KVK Saarpfalz-Kreis wirkt bei der zivilen Notfallplanung mit und berät den Landrat über Hilfeleistungsmöglichkeiten durch die Bundeswehr. So wurde etwa im März 2020 das Kreisverbindungskommando zur Unterstützung des Katastrophenschutzstabes im Saarpfalz-Kreis bei der Pandemiebekämpfung aktiviert. Das KVK regelte in der Folge auch den Einsatz von Soldatinnen und Soldaten im Gesundheitsamt des Kreises.