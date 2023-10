Kreistagsitzung Kreistag gedenkt der Opfer zweier Kriege

Mit einer gefühlten Rekordzeit von etwas über neun Minuten hat der saarpfälzische Kreistag am Dienstagabend den öffentlichen Teil seiner Sitzung abgearbeitet. Nun sind solch schnelle Sitzungen nicht unüblich. Das liegt nicht am mangelnden Rede-Interesse von Kreisverwaltung und Kreistagsmitgliedern oder an einer Unerheblichkeit der Themen, sondern an den umfangreichen Vorberatungen und Beschlussempfehlungen in den vorgeschalteten Sitzungen der entsprechenden Fachausschüsse.