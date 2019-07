Spende : Mit Erfolg beim Kinderfest dabei

Homburg Kreissparkasse Saarpfalz spendet Erlös an den Vereine Mukoviszidose.

Auch in diesem Jahr durfte die Kreissparkasse Saarpfalz beim 21. Familien-und Kinderfest der Stadt Homburg nicht fehlen und war Ende Juni wieder mit vielen Attraktionen im Stadtpark mit von der Partie. Zum einen habe das Geldinstitut das tolle Bühnenprogramm auf der Sparkassen-Bühne gesponsert und somit ermöglicht, dass die beiden Mäuse Jo und Naya, bekannt aus der Kinderserie „JoNaLu“ viele Kinderaugen zum Strahlen gebracht hätten. Zum anderen seien in der Zeit von 9 bis 18 Uhr 28 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sparkasse im Einsatz gewesen und hätten alle Hände voll zu tun gehabt, heißt es in der Pressemitteilung des Hauses weiter. In der Sparkassen-Area habe immer reges Treiben geherrscht. Am Glücksrad hätten tolle Preise auf die nicht enden wollende Warteschlange gewartet. Ebenso sei die Popcornmaschine im Dauereinsatz gewesen. In diesem Jahr durften sich die Kinder an der kostenlosen Mitmachstation Bio-Baumwolltaschen aus fair gehandelter Baumwolle bemalen. Über 600 Taschen wurden von kleinen und großen Händen liebevoll gestaltet. Am Espressomobil gab es wieder leckere Kaffeespezialitäten, Kakao und Tee. Der gesamte Bereich habe aber auch zum Ausruhen und Verweilen eingeladen, denn ein Tag voller Spaß könne sehr anstrengend sein, heißt es weiter. Das rege Treiben über den ganzen Tag und die Vielfalt der eigenen Angebote führte dazu, dass der Rekorderlös von 2164 Euro zustande kam.