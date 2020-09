Vorlesewettbewerb im Saarpfalz-Kreis : Doria die Beste beim Lesewettbewerb

Doria Igna gewann den Kreisentscheid des Vorlesewettbewerbs. Landrat Theophil Gallo (links) hatte die Siegerin ins Landratsamt eingeladen. Zweiter von rechts der Direktor des Homburger Johanneums, Oliver Schales, rechts daneben Kreisjugendpflegerin Beate Hussong. Foto: Michael Quiring/Saarpfalz-Kreis

Homburg Die 13-jährige Schülerin des Homburger Johanneums war beim Kreisentscheid erfolgreich, der in diesem Jahr wegen der Corona-Krise erst verspätet und dann nur virtuell durchgeführt werden konnte. Jetzt geht es zum Landesentscheid.

Der traditionell im Frühjahr vom Jugendamt des Saarpfalz-Kreises in Homburg organisierte Vorlesewettbewerb des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels für die Kreisebene musste wie so viele andere Veranstaltungen wegen der Corona-Krise in diesem Jahr ausgesetzt werden. Ende Juli kam dann die positive Nachricht, dass der Vorlesewettbewerb weitergeführt werden kann – und zwar digital.

Die 13 Schulsiegerinnen und Schulsieger der Klassenstufe 6 der weiterführenden Schulen im Saarpfalz-Kreis wurden vom Börsenverein dazu eingeladen, ihre Vorlesebeiträge in digitaler Form zu gestalten und ihre Videobeiträge einzusenden, heißt es in der Pressemitteilung der Kreisverwaltung weiter. Hierzu gab es Tipps für die Aufzeichnung, die drei Minuten dauern und auf dem Vorlesewettbewerb-Portal hochgeladen werden musste. Viele interessante Einsendungen haben das Kreisjugendamt erreicht. Da bei der digitalen Einsendung auf das Vorlesen eines zusätzlichen, unbekannten Fremdtextes verzichtet werden musste, mussten die Bewertungskriterien für die vorbereiteten Vorlesepassagen von Kreisjugendpflegerin Beate Hussong beim Bereich Jugendarbeit neu gewichtet werden. Somit stand auch die Jury vor der besonderen Herausforderung, den besten Vorleser oder die beste Vorleserin ausfindig zu machen. Oft waren es nur kleine Nuancen, die den feinen Unterschied ausmachten.

Zur Jury auf Kreisebene gehörten Benedict Jung (Kreissieger 2019, Albertus-Magnus-Gymnasium St. Ingbert), Ellen Eckl (Stadtbücherei Homburg), Jutta Schwan (Fachbereich Kulturmanagement beim Saarpfalz-Kreis) und Dennis Becker (Stabsstelle für nachhaltige Entwicklung und Mobilität beim Saarpfalz-Kreis). Sie kürten Doria Igna vom Gymnasium Johanneum als Siegerin für den Kreisentscheid. Von ihrer Darstellung eines Ausschnitts aus dem Buch „Total Royal“ von Grace Dent war die Jury am meisten fasziniert und gefesselt. „Ich kann mir gut vorstellen, ein komplettes Hörbuch so anzuhören“, so Jurymitglied Dennis Becker.

Landrat Theophil Gallo ließ es sich nicht nehmen, der Siegerin persönlich zu gratulieren, die in Begleitung ihrer Mutter Laura Igna und Schulleiter Oliver Schales der Einladung ins Landratsamt gefolgt war. „Die Siegerkinder, die so perfekt vorlesen und gute Ausdrucksformen haben, können meist auch gute Texte schreiben. Kinder sollte man mein Lesen unterstützen. Außerdem ist es etwas Schönes, in eine spannende Geschichte einzutauchen und die Welt um sich herum zu vergessen“, gratulierte Gallo der Siegerin und bedankte sich zugleich bei Beate Hussong für die professionelle Vorbereitung und bei den Mitgliedern der Jury für die gute Entscheidung.

Die aufgeweckte Schülerin freute sich sehr über die Urkunde und das Buchpräsent aus den Händen des Landrates, und sie wurde nicht müde, über ihre Leidenschaft – das Lesen – zu sprechen. Sie lese täglich und sehr viel, versicherte die Dreizehnjährige. Daher habe sie bereits mehrere tausend Bücher verschlungen, darunter das Werk „Clockwork Angel“ von Cassandra Clare, einer ihrer Lieblingsschriftstellerinnen.