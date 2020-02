Am 18. Februar im Waldstadion : Pflegeschüler organisieren Spendenlauf

Homburg Es ist eine ganz besondere Projektwoche, die am Ende nicht nur diejenigen weiterbringen soll, die hier mitmachen. Geht der Plan auf – und danach sieht es sehr aus–, dann profitieren davon viele Menschen, die mit ihrem Engagement anderen helfen.

Aber der Reihe nach: Am Schulzentrum für Gesundheitsberufe des Universitätsklinikums des Saarlandes in Homburg beschäftigen sich derzeit die Examensschüler der Krankenpflegeschule mit dem Thema „Gesundheit der Pflegekraft“. Insgesamt 71 Auszubildende sind dabei, die in verschiedenen Gruppen unterschiedlich Themen beackern. Eines dieser Projekte ist ein großer Spendenlauf unter dem Motto „Laufen hilft!“ am Dienstag, 18. Februar, im Homburger Waldstadion. Wie der genau ablaufen soll, erklärt Krankenpflegeschülerin Berisha Nerxhivane. Fünf Läufe werden zwischen 15.05 Uhr und 18.15 Uhr im Halbstundentakt gestartet, insgesamt ist die Veranstaltung von 14.45 bis etwa 18.30 Uhr angesetzt. Und am Ende soll damit möglichst viel Geld zusammenkommen. Denn derjenige oder diejenige, die mitmacht, soll sich einen Sponsor suchen, der für jede gelaufene Stadionrunde einen bestimmten Betrag in eine Spendenkasse einzahlt. Natürlich, so erklärt es Berisha Nerxhivane, könne man auch einfach so spenden. Wer sich anmeldet, der erhalte eine Spendenkarte per E-Mail, mit der man sich dann seine Sponsoren selbst aussuchen können, das könnten Familienangehörige sein, aber auch Bekannte oder Unternehmen. Das Geld soll am Ende vier verschiedenen Organisationen zugute kommen: der Initiative Herzkrankes Kind mit ihrer Villa Regenbogen, einem Ort, an dem Eltern kranker Kinder unterkommen können, gleich gegenüber der Kinderklinik, dem Verein für körper- und mehrfachbehinderte Menschen im Saarland, dem Tierheim Homburg sowie den Klinikclowns Pini & Pompom.