Vor der kalten Jahreszeit : Kostenlose Jackenausgabe bei Kleiderkammer der Stadt

Bettina Dejon, Claudia Ohliger und Beigeordnete Christine Becker (von links) in der Kleiderkammer der Stadt Homburg. Foto: Bernhard Reichhart Foto: Bernhard Reichhart/Stadt Homburg

Homburg So langsam nähert sich die kältere Jahreszeit. Viele Bedürftige in Homburg haben nicht die finanziellen Möglichkeiten, sich eine neue, warme Jacke zu leisten. Die städtische Kleiderkammer lädt daher alle Betroffenen für diesen Freitag, 23. September, zu einer besonderen Aktion ein, die im vergangenen Herbst erstmals durchgeführt wurde und auf große Resonanz gestoßen war.

Im Innenhof der Kleiderkammer am Hochrech (Zugang über Hügelweg 2) können an diesem Freitag in der Zeit von 10 bis 13 Uhr Jacken für Männer, Frauen und Kinder kostenlos abgeholt werden.