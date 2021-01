Die besten Azubis : Erfolgreich im Online-Marketing

Homburg Als landesbester Kaufmann für Marketing- management wurde Koray Kocyigit ausgezeichnet. Der gebürtige Hamburger arbeitet bei der Firma Personello in Homburg und hat eine „zweite Heimat“ im Saarland gefunden.

Der junge Mann wurde in Hamburg geboren, machte sein Abitur in Schleswig-Holstein und suchte einen Marketing-Studienplatz in seiner Heimatstadt: „Das Angebot war sehr karg. Das glaubt man gar nicht. Und so habe ich mich für ein Studium an der Hochschule Kaiserslautern in Zweibrücken entschieden. Dafür kam ich in diese Gegend, brach das Studium aber nach drei Semestern ab, weil es mir zu theoretisch war und gar nicht meine Vorstellungen traf“, erzählt der junge Mann, der inzwischen bei Personello übernommen wurde und in dem 100-Mitarbeiter-Unternehmen auch Marketingaufgaben erledigt.