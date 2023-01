Am 29. Januar : Ein musikalischer Streifzug durch die barocke Blütenwelt

Christian Brembeck spielt am Sonntag auf dem Cembalo. Foto: Gertrud Fickinger

Jägersburg Einen Hörgenuss verspricht ein etwas ausgefallenes Konzert am Wochenende im Homburger Stadtteil Jägersburg. Die Katholische Erwachsenenbildung Saarpfalz (KEB) und die Pfarrei Heiliger Johannes XXIII. laden zu einem musikalischen Streifzug durch die Welt barocker Blütenwelten in Natur, Musik und Poesie mit Christian Brembeck am Cembalo ein.

Die Konzertlesung findet am kommenden Sonntag, 29. Januar, um 16 Uhr in der Gustavsburg in Jägersburg in der Schlossstraße statt.

Die Pfalz, die Saarregion und Lothringen waren im 17. und 18. Jahrhundert nicht nur immer wieder Aufmarschgebiete fremder Armeen, sondern auch Schmelztiegel mannigfaltiger kultureller Einflüsse, die man heute noch an den wenigen Resten der Baukunst dieser Zeit studieren kann. Es ist ein Kunst-, Zier- und Lust-Garten. In einer klingenden Anthologie barocker Cembalowerke im stilvollen Ambiente der historischen Gustavsburg wird diese Zeit lebendig, heißt es in der Pressemitteilung der Veranstalter. Dafür hat der renommierte Cembalist Christian Brembeck Werke deutscher, französischer und spanischer Komponisten ausgewählt, die er auf einem prachtvollen Nachbau eines italienischen Instrumentes aus dem 17. Jahrhundert aus seinem eigenen Besitz präsentieren wird.

Musikstücke von Francisco Correa de Arrauxo, Antonio de Cabezón, Louis Couperin, Samuel Scheidt, Thomas Augustin Arne, Johann Sebastian Bach, Antoine Forqueray, Domenico Scarlatti, Johann Jacob Froberger, ergänzt mit Texten aus der Zeit – vorgetragen von Gertrud Fickinger – lassen im Winter den Frühling erahnen.

Der Eintritt für das Konzert kostet zwölf Euro, Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt.